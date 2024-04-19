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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Военные РФ за неделю сбили 10 ракет ATACMS, 6 ракет Storm Shadow, 5 авиабомб Hammer

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие российской армии за неделю сбили 10 ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и JDAM и 1 тыс. 278 беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США", - сказано в сообщении.

Также сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и "Ураган", а также 1 278 беспилотных летательных аппаратов противника, говорится в сводке.

HIMARS ВСУ Точка-У Минобороны
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