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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Три беспилотника уничтожены ночью над Брянской областью

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех украинских БПЛА в небе над регионом.

"Сегодняшней ночью также были уничтожены два беспилотных летательных аппарата над территорией Навлинского и Клинцовского районов, и один БПЛА самолетного типа уничтожен над Климовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в субботу в телеграм-канале.

Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Александр Богомаз Брянская область
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