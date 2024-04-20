Три человека погибли в ДТП с подростком за рулём в Адыгее

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль с подростком за рулем и грузовая ГАЗель столкнулись утром 20 апреля на федеральной трассе в Адыгее, погибли три человека, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Сообщается, что 17-летний юноша не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой ГАЗелью под управлением 40-летнего жителя Краснодара.

На месте от полученных травм погибли сам водитель "Лады", а также двое его пассажиров - жителей Адыгеи в возрасте 17 и 18 лет. Водитель ГАЗели бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу Краснодара. Начата проверка.