Восемь человек осуждкены в Дагестане за многомиллионный ущерб ФТС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы вынес приговор в отношении участников преступного сообщества по делу о неуплате таможенных платежей и превышении полномочий, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Сегодня суд огласил приговор восьми фигурантам уголовного дела. В зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления, они приговорены к 9 и 10 годам колонии строгого режима и взяты под стражу в зале суда", - сказала Мамаева.

По ее словам, в преступное сообщество вошли ныне бывшие сотрудники Махачкалинского таможенного поста, ГИБДД в Каспийске, а также гражданские лица.

"Суд удовлетворил иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 млн рублей. Арест, ранее наложенный на имущество и денежные средства осужденных, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска", - сказали Мамаева.