В Калужской области сбили несколько дронов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитых в регионе беспилотниках, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

"В Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным жертв и разрушений нет", - написал Шапша в субботу вечером в своем телеграм-канале.

В ночь на субботу в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет.