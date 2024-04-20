План "Ковер" введен в аэропорту Калуги из-за атаки беспилотников

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В международном аэропорту "Калуга" в субботу вечером введен план "Ковер" в связи с атакой беспилотников в небе Калужской области, говорится в сообщении телеграм-канала аэропорта.

В результате введения плана "Ковер" рейс, следующий из Санкт-Петербурга, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково", вследствие чего будет задержан вылет из в Минеральные Воды.

После снятия плана "Ковер" воздушное судно вернется в калужскую авиагавань и продолжит полеты штатно, сообщили в аэропорту.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нескольких обнаруженных в небе над регионом и сбитых беспилотниках, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.