Многодетным семьям выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки сохранят до 2030 года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект о продлении до 31 декабря 2030 года выплат по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщил первый вице-спикер Госдумы, член комиссии правительства по законопроектной деятельности Александр Жуков.

"Сегодня комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала разработанный во исполнение поручений президента по реализации послания Федеральному Собранию проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей", - сказал Жуков журналистам.

По его словам, эта "мера, безусловно, востребованная". "В Государственной Думе проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке", - добавил Жуков.