Компании ЕС не смогут предоставлять профуслуги своим "дочкам" в России с июня

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Европейские транснациональные корпорации с июня больше не смогут предоставлять профессиональные услуги дочерним компаниям в России, такие как бухгалтерский учет, управленческий консалтинг и юридические консультации.

Многие компании в сфере потребительских товаров, фармацевтики, розничной торговли и производства продолжают вести бизнес в России. Эта возможность во многом обусловлена тем, что компании могут предоставлять профуслуги своим "дочкам", хотя при этом им запрещено предлагать аналогичные услуги другим компаниям, пишет Financial Times.

Согласно решению Еврокомиссии, с 20 июня компаниям, вместо автоматического освобождения от запрета на предоставление профуслуг российским "дочкам", придется запрашивать разрешение на каждый вид услуг.

Однако юристы и руководители предупреждают, что это изменение может непреднамеренно вынудить компании переключиться на российских провайдеров или предоставлять профуслуги из офисов за пределами Евросоюза. "Не было никаких оснований отказываться от освобождения для европейских дочерних компаний. . . Никто не хотел отдавать эти компании в руки российских консультантов", - сказал FT глава представительства одной из европейских компаний в Москве.

"Есть много спекуляций вокруг того, чего в данном случае стремился достичь ЕС", - отмечает адвокат Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке. Он рассматривает это как "своего рода подведение итогов, в ходе которого ЕС пытается понять, сколько организаций все еще действует в России".

Он добавил, что хотя многие компании работают над получением разрешений, другие могут решить перенести функции в офисы за пределами ЕС. Это может быть непросто, учитывая, что обходить санкции запрещено.

Другие юристы также предупреждают, что бюрократическое бремя отвлекает ресурсы от более значимого соблюдения санкций, отмечается в статье.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (отраслевая группа со штаб-квартирой в Брюсселе) заявила, что отмена освобождений затруднит фармацевтическим компаниям предоставление лекарств пациентам.