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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500

Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
Испытания зенитной ракетной системы С-500 в Астраханской области
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях поступят в войска в 2024 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В текущем году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У", радиолокационные станции нового поколения", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России во вторник.

По словам министра обороны, одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. "На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%", - сказал он.

Шойгу также заявил, что с начала специальной военной операции на Украине, российские военные уничтожили более 22 тыс. украинских дронов, около шести тысяч реактивных снарядов, в том числе около 3,5 тыс. HIMARS и 361 Vampire.

Он заявил, что за это время также уничтожены "около двух тысяч других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров".

"Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", - сказал министр.

Шойгу заявил, что в два раза будут увеличены поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в 2024 году.

"Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края", - отметил Шойгу.

По его словам, при их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотниками, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.

С-500 "Прометей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые смогут сбивать цели в ближнем космосе. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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