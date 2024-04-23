Критические объекты "Роскосмоса" защитят от морских беспилотников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Систему обнаружения беспилотных подводных и надводных аппаратов установят для защиты критических объектов "Роскосмоса".

Данный приказ главы госкорпорации опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в состав инженерно-технических средств охраны, которыми оборудуются объекты "Роскосмоса". В частности, в раздел о системе обнаружения беспилотных воздушных судов вносится система обнаружения и пресечения функционирования беспилотных подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

В приказе отмечается, что данная система должна быть задействована для критических элементов территории и потенциально опасных участков объекта (территории).