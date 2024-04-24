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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Система ПВО уничтожила дрон в Воронежской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны и силы радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили беспилотник в Воронежской области, сообщил во вторник глава региона Александр Гусев.

"Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

О поражении дрона также заявило Минобороны.

Александр Гусев Воронежская область
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