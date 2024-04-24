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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Украинский беспилотник сбит на подлете к Воронежу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон на подлете к областной столице.

"Третий БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен нашими силами ПВО на подлете к Воронежу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Гусев сообщал об уничтожении двух украинских дронов над регионом.

Александр Гусев Воронеж
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