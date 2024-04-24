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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Режим угрозы атаки дронов введен в Липецке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Режим угрозы атаки беспилотников введен на территории Липецка в связи с падением украинского дрона в черте города, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в среду.

"В связи с падением летательного аппарата вводится режим Угрозы атаки БПЛА на территории Липецка", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Артамонов сообщал о падении украинского беспилотника в промышленной зоне Липецка. По его словам, никто не пострадал.

Липецк Игорь Артамонов Липецкая область
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