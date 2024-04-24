В Рязанской области водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Ряжском районе Рязанской области ранним утром рейсовый автобус "Астрахань-Москва" столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом MAN, водитель автобуса умер в больнице от травм, сообщила пресс-служба регионального УВД.

По предварительной информации, травмы получили 13 человек - водитель грузового автомобиля и 12 пассажиров автобуса.

Столкновение произошло в 4:20 на 300-м километре автодороги Р-22 "Каспий". Движение по дороге затруднено в обе стороны.