Патрушев сообщил о гибели почти 17 тыс. мирных украинцев с 2014 года из-за действий Киева

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, с 2014 года по вине Киева на Украине погибли около 17 тыс. мирных жителей.

"С 2014 года на Украине киевскими властями убито около 17 тысяч мирных жителей, из них порядка 400 детей, ранено свыше 32 тысяч человек", - сказал Патрушев в среду на международной конференции под эгидой Совбеза РФ в Санкт-Петербурге.

Секретарь Совбеза сообщил, что на конференции подготовлена выставка, на которой представлены фрагменты боеприпасов, поставленных Киеву Западом. "Они использовались для ударов по гражданской инфраструктуре и населению", - заявил он.

По словам Патрушева, отдельное внимание в рамках выставочной экспозиции будет уделено информационной безопасности, будут представлены возможности платформы кибербезопасности национального уровня.

"Масштабную экспозицию подготовил "Рособоронэкспорт", который продемонстрирует вам беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними, стрелковое оружие, интеллектуальные системы обеспечения безопасности критической инфраструктуры, а также космические аппараты", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"На стенде "Росатома" вы сможете, в числе прочего, принять участие в виртуальном туре по плавучей атомной станции "Ломоносов", которая на данный момент не имеет аналогов в мире", - сообщил Патрушев.

Он также отметил, что в рамках данной конференции планируется провести два круглых стола. "Первый - по проблематике противодействия нелегальной миграции, второй - по тематике защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций", - отметил он.