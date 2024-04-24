Свыше 300 тыс. военных РФ смогли реструктуризировать долги по кредитам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Более 300 тысяч военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам, сообщил в среду генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Средствами надзора восстановлены права свыше 140 тыс. граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение. Более 300 тысяч военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам", - сказал он, выступая в среду с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, в настоящее время сохраняют актуальность вопросы присвоения статуса инвалида боевых действий для лиц, принимавших участие в защите Донбасса с 2014 года, упорядочения региональных мер социальной поддержки участников СВО.

"Требует совершенствования процедура проведения врачебной комиссии после окончания реабилитации, а также порядок назначения выплат по легким ранениям", - сказал генпрокурор.

Кроме того, отметил, Краснов, необходимо устранить дисбаланс денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы. По его словам, соответствующие предложения уже направлены председателю правительства и в Совет безопасности.