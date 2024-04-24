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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Минобороны РФ заявило о взятии опорного пункта ВСУ на окраине Часова Яра

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что взят под контроль крупный опорный пункт армии Украины на окраине города Часов Яр.

"Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр. Противник бежал, бросив раненых и убитых", - сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале в среду.

Отмечено, что часть украинских военнослужащих из опорного пункта сложила оружие и сдалась в плен.

Командир штурмовой группы на видео Минобороны РФ сказал, что стояла задача взять под контроль большой лесной массив у городской черты Часова Яра.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские военные сообщают о захвате оружия западного производства, в том числе штурмовых винтовок и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

22 апреля Минобороны РФ сообщало о взятии украинского опорного пункта на подступах к Часову Яру десантниками из Забайкалья. "Десантники на БМД-2 и танках Т-80 уничтожили вскрытые огневые точки и расчеты АГС (автоматический гранатомет станковый), подавлены минометные секции противника", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина Минобороны Часов Яр
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