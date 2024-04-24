Минобороны РФ заявило о взятии опорного пункта ВСУ на окраине Часова Яра

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что взят под контроль крупный опорный пункт армии Украины на окраине города Часов Яр.

"Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр. Противник бежал, бросив раненых и убитых", - сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале в среду.

Отмечено, что часть украинских военнослужащих из опорного пункта сложила оружие и сдалась в плен.

Командир штурмовой группы на видео Минобороны РФ сказал, что стояла задача взять под контроль большой лесной массив у городской черты Часова Яра.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские военные сообщают о захвате оружия западного производства, в том числе штурмовых винтовок и противотанковых ракетных комплексов Javelin.