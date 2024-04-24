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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Один человек погиб из-за возгорания железнодорожной цистерны под Симферополем

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожная цистерна горела в поселке Комсомольское под Симферополем, есть погибший и пострадавшие, сообщает в среду Главное управление МЧС по Крыму.

"По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 12:40. На улице Монтажной в Комсомольском загорелась железнодорожная цистерна.

"По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса", - добавили в главке МЧС.

В тушении пожара задействовали 109 человек и 28 единиц техники. В 13:16 возгорание локализовали, в 13:30 - ликвидировали открытое горение на площади 10 кв. м.

Крым Симферополь МЧС РФ
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