Министр обороны РФ сообщил о планах запуска с Плесецка в этом году трех ракет "Ангара"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры государственного испытательного космодрома "Плесецк" (Архангельская область), откуда в этом году планируется запуск трех ракет "Ангара", сообщило военное ведомство в среду.

Шойгу заявил, что на космодроме Плесецк завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей "Ангара" тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах Минобороны России, сказано в сообщении министерства.

"Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

"С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое. Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", - сказал Шойгу.

В Минобороны РФ заявили, что Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса "Ангара", а также залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов.

На видео, опубликованном в среду Минобороны РФ, в монтажно-испытательном корпусе космодрома Плесецк ведется сборка как минимум двух ракет-носителей "Ангара" - легкого ("Ангара-1.2") и тяжелого ("Ангара-А5") класса.

"Генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего космическими войсками - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Головко о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков "Бриз-М" и космических головных частей для ракет-носителей семейства "Ангара", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу проинформировали, что комплекс подготовки космических аппаратов оснащен полностью отечественными типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, пневмо- и электроиспытаний, сказано в сообщении.

На космодроме Плесецк Шойгу провел совещание с руководством Минобороны, профильных органов военного управления и космодрома "Плесецк".