Объем подозрительных подконтрольных нотариату операций в 2023 году снизился в 5 раз

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Объем подозрительных операций, связанных с исполнительными документами нотариусов, в 2023 году снизился пятикратно. Об этом сообщил начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.

"У нас кратно за последние три года увеличилось число нотариусов, информирующих о подозрительных операциях (в результате чего количество таких операций снижается - ИФ). И действительно (...) это четкая такая централизованная позиция Федеральной нотариальной палаты. (...) В целом, очень позитивно работает нотариальное сообщество в антиотмывочном контуре", - сказал Курьянов на форуме "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма", выступая модератором одной из панельных дискуссий.

"По итогам прошлого года нам совместными усилиями с коллегами (с Федеральной нотариальной палатой - ИФ) удалось пятикратно снизить объем операций, именно подозрительных операций, где использовались у нас исполнительные документы нотариусов", - отметил представитель Росфинмониторинга.

Ведомство, по его словам, тестирует возможности новых видов информирования со стороны нотариата о подозрительных операциях.

"Мы понимаем, что сложный формат формализованных электронных сообщений, который характерен для кредитных организаций, не подходит в некоторых случаях для нотариусов, которые могут сообщить именно о совокупности каких-то сделок, операций, когда они видят их связь", - пояснил Курьянов.

В связи с этим Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата отрабатывают способы информирования об аномальной активности организаторов теневых схем, получающих доверенности для регистрации счетов, открытия электронных средств платежа, уточнил Курьянов.

"И, собственно говоря, появился новый такой неструктурированный пока канал информирования, который активно используется в аналитической деятельности", - заключил он.

Член правления Федеральной нотариальной палаты, председатель Нижегородской нотариальной палаты Кирилл Лазорин предложил Росфинмониторингу принять участие в формировании законодательной инициативы о расширении функционала нотариата – передаче ему контроля сделок с недвижимым имуществом.