"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на рейсы на Сейшелы после 15 мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" снял с продажи билеты на рейсы из Москвы в Маэ (Сейшелы) с вылетом после 15 мая, следует из данных сайта компании.

В продаже остаются билеты с вылетом с 29 апреля по 15 мая включительно, после этой даты оформить билет невозможно.

В конце марта "Аэрофлот" анонсировал свою полетную программу в весенне-летнем расписании (действует с апреля до конца октября), рейсы в Маэ в ней присутствовали.

До этого компания приостанавливала полеты на Сейшелы после 24 февраля 2022 года и последовавших за этой датой антироссийских санкций. Осенью того же года рейсы были возобновлены.