Житель Тамбова задержан по подозрению в подготовке теракта

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ России по Тамбовской области пресекло противоправную деятельность уроженца Тамбова, планировавшего, по данным спецслужбы, совершить террористический акт и диверсию на территории региона.

Как сообщила пресс-служба УФСБ, 29-летний задержанный вел переписку с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной в России, в ходе которой получил задание на осуществление диверсионно-террористических актов.

Для этого подозреваемый изготовил зажигательную смесь, с помощью которой планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий в Тамбове. После этого он планировал выехать за пределы страны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, отмечает УФСБ.