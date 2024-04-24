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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В РПЦ выразили протест в связи с задержанием на Украине наместника Святогорской лавры

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - - В Русской православной церкви назвали нарушением религиозной свободы задержание митрополита Святогорского Арсения.

"Спецслужбы Украины осуществили очередную акцию устрашения - под предлогом, который даже многие украинские общественные деятели считают вымышленным, был задержан наместник Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений", - говорится в заявлении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, опубликованном в среду на сайте РПЦ.

В Церкви отмечают, что Святогорская лавра - монастырь, который неоднократно служил прибежищем для местных жителей, пострадавших в ходе конфликта, выполняя неоспоримую гуманитарную функцию, ныне, по сообщениям украинских СМИ, заблокирован представителями силовых структур.

Авторы документа обращают внимание на очередной факт нарушения религиозной свободы украинским государством и призывают международные правозащитные организации принять необходимые меры для фиксации этого правонарушения.

По сообщению украинских СМИ, СБУ предъявила настоятелю Святогорской лавры обвинение в пособничестве российским военным на том основании, что он якобы во время службы передал россиянам расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе. СБУ также утверждает, что митрополит давно выражал пророссийские настроения, в частности, в своих интервью.

Успенская Святогорская лавра - мужской монастырь Донецкой епархии Украинской православной церкви (Московского Патриархата) в городе Святогорске Донецкой области.

ВСУ РПЦ СБУ Святогорск Святогорская лавра
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