В Твери задержаны "лжеминеры", клавшие муляжи бомб под мосты

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании и аресте двух сотрудников частной организации по транспортной безопасности, которые прятали под мостами муляжи взрывных устройств.

По данным спецслужбы, деятельность злоумышленников пресечена во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии.

В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов РФ.

Фигуранты изготовили и разместили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа самодельных взрывных устройств, затем сообщили о готовящемся акте терроризма.

СУ СК России по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 35 ч. 3 ст. 207 УК России (совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма).