Журфак МГУ и Яндекс будут готовить медиаспециалистов для работы с ИИ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и "Яндекс" запускают новую магистерскую программу "Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях", которая обучит выпускников работе с генеративными нейросетями, сообщили журналистам в пресс-службе факультета.

Там пояснили, что в ходе обучения студенты научатся работе с генеративными инструментами, которые применяются в медиа, они смогут генерировать изображения и идеи для своих проектов, а также разрабатывать контент-план и анализировать аудиторию. Набор на программу стартует летом этого года, обучение начнется осенью.

"Специалисты с такими навыками будут востребованы на рынке. Они смогут создавать с помощью нейросетей медиапроекты, разрабатывать для них маркетинговые стратегии, оптимизировать редакционные процессы, анализировать и визуализировать большие данные",- подчеркнули в пресс-службе.



"Технологическая трансформация медиакоммуникационной индустрии ставит перед профильными вузами новые вызовы. Мы просто не можем позволить себе игнорировать происходящее. Искусственный интеллект - уже значимая для профессионалов реальность", - пояснила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.



Директор по развитию технологий искусственного интеллекта в "Яндексе" Александр Крайнов в свою очередь пояснил, что медиа находится среди отраслей, открывающих самые большие возможности, связанные с генеративным искусственным интеллектом.



Поступить на программу смогут выпускники бакалавриата любого направления. Для поступления нужно сдать вступительный экзамен, которые включает в себя теорию медиа, медиаэкономику, медиаменеджмент, социологию медиа и другие области медиакоммуникации. Предусмотрено обучение и на бюджетной основе.