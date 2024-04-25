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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Минобороны РФ сообщило об отражении группировкой "Центр" семи контратак ВСУ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что группировка войск "Центр" отразила за сутки семь контратак армии Украины, улучшила тактическое положение, также нанесены удары по ВСУ на других участках.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

"Отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль; в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Paladin и буксируемая гаубица М102, две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20.

ВСУ Донецк Украина Минобороны
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