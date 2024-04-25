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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Совладельцы холдинга B&B осуждены за хищения 4 млрд рублей у адвоката Шапиро

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы в четверг признал двоих совладельцев холдинга B&B и экс-гендиректора холдинга "Бест клин" виновными в хищении 4 млрд рублей у ООО "Бест клин" и адвоката Дениса Шапиро, сообщил "Интерфаксу" защитник последнего.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Александру Балаховскому и Якову Босинзону назначено наказание в виде 11 и 10 лет заключения соответственно, Александру Савоськину в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, - сообщил "Интерфаксу" адвокат Роман Кандауров.

Также подсудимым назначены штраф в размере 900 тыс. рублей каждому.

Кроме того, отметил защитник, суд сохранил под арестом завод, доли компаний, личное имущество и счета осужденных, оставив за потерпевшим право взыскать с осужденных причиненный ему вред.

Согласно приговору, трое подсудимых признаны виновными в мошенническом хищении у ООО "Бест клин" исключительных прав на известные в РФ и СНГ товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и промышленные образцы (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном использовании промышленных образцов с крупным ущербом (ч. 2 ст. 147 УК РФ), незаконном использовании чужих товарных знаков группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 180 УК РФ), организации злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями для ООО "Бест клин" (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Балаховский, Босинзон и Савоськин решили лишить Шапиро доли в бизнесе и права на прибыль. В 2019 году он написал заявление в СК. Было возбуждено уголовное дело, по которому следствие признало Шапиро потерпевшим. Причиненный ему и ООО "Бест клин" ущерб был оценен в 4 млрд рублей.

"Мой доверитель удовлетворен тем, что справедливость восторжествовала, но не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня Балаховского, Босинзона и Савоськина осудили только за хищение интеллектуальной собственности и ее незаконное использование в процессе производства и реализации бытовой химии. Однако осужденные в том же 2014 году незаконно вывели с ООО "Бест клин" и все оборудование, сырье и штат сотрудников завода. Фактически производство осталось на том же месте в подмосковном городе Видное, только в составе других юридических лиц, подконтрольных Балаховскому и Босинзону, но уже без участия моего доверителя – Дениса Шапиро", - сказал адвокат.

Он пояснил, что Шапиро намерен инициировать уголовное разбирательство в отношении осужденных, связанное с хищением производственных линий, и уже обратился в подмосковную полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Также защитник отметил, что намерен добиваться наказания для других фигурантов дела, которые скрылись и находятся в международном розыске.

B&B Бест клин Денис Шапиро Александр Балаховский Александр Савоськин Яков Босинзон Unicum
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