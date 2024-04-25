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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Суд арестовал бывшего первого зампреда подмосковного правительства Стригункову

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 15 июня бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Стригунковой предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело, по которому была задержана Стригункова, связано с коррупцией, по версии следствия, при ремонте подмосковных больниц.

На заседании суда стало известно: следствие вменяет Стригунковой получение в качестве взятки не менее 123 млн руб. за покровительство компании "Строй-СТК".

Согласно материалам, 34 млн руб. за посреднические услуги получил другой фигурант дела - бывший замминистра здравоохранения Подмосковья Александр Захаров, ранее также обвиненный во взяточничестве и арестованный.

Именно после очной ставки с Захаровым 24 апреля Стригункова была задержана.

Она занимала должность первого зампреда правительства Подмосковья с января 2020 по март 2024 года. На посту она, в частности, курировал региональное здравоохранение.

Москва Александр Захаров Светлана Стригункова
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