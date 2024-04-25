Путин поддержал идею усилить координацию экспансии логистических компаний РФ за рубежом

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единого координационного органа, поддерживающего расширение присутствия российских логистических компаний на новых зарубежных рынках.

С предложениями о мерах господдержки российских логистических операторов в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил глава совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов.

По его словам, для поддержки российского логистического бизнеса необходимо создать единый межведомственный координационный центр, объединяющий усилия ведомств, Российского экспортного центра (РЭЦ) и бизнеса по синхронизации деятельности на новых рынках.

"Это хорошая идея. В этом точно есть смысл", - поддержал предложение Путин.

При этом президент отметил, что точно нельзя создавать монополий, формировать преимущества одной компании перед другой. "Но нужен регулирующий центр, внимательно наблюдающий за тем, что происходит на рынке, мне кажется, что это полезно. Мне кажется, это нужно сделать", - сказал Путин.

Северилов также предложил поддерживать логистические компании и их проекты по созданию или приобретению транспортной инфраструктуры за рубежом, в первую очередь портов и терминалов. Такую инфраструктуру необходимо создавать прежде всего в Китае, Индии, странах Северной Африки и ЮВА, полагает он.

Президент отметил, что процесс приобретения либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями безусловно надо поддерживать.

По мнению Северилова, еще одним ключевым пунктом господдержки является приоритизация деятельности российских логооператоров перед иностранными на международных транспортных маршрутах через территорию РФ, в том числе при согласовании судозаходов в порты России. Северилов привел в пример активную деятельность в РФ швейцарской судоходной компании MSC, в то время, как российским морским операторам вход европейские порты запрещен.

Комментируя это предложение, Путин назвал правильной постановку вопроса. "Но надо подумать, в конечном итоге, нам не всегда выгодно действовать по принципу Талиона", - сказал президент, отметив, что нужно смотреть, что выгодно и невыгодно в целом для страны.