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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Теплоход "Сергей Дягилев" отправился в круиз с задержкой на сутки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Теплоход "Сергей Дягилев" отправился в круиз с Северного речного вокзала Москвы с задержкой на сутки, сообщила btb-изданию RTN генеральный директор компании-организатора круиза "Донинтурфлот" Ирина Самородская.

"Теплоход вышел в плавание 25 апреля в 19:30. На борту 200 человек, никто из пассажиров, насколько нам известно, не сошел на берег. В качестве компенсации мы продлили круиз на сутки. Если туристы не из Москвы и у них приобретены билеты, мы компенсируем покупку новых. А если они не могут закончить круиз на сутки позже, например, из-за окончания отпуска - предоставим трансфер из ближайшего города в аэропорт или на вокзал", - цитирует ее портал.

Как сообщалось, теплоход должен был выйти в рейс 24 апреля в 17:30, но Роспотребнадзор не выдал судовое санитарное свидетельство, так как в ходе обследования лайнера 22 апреля было выявлено несоблюдение требований санитарного законодательства.

Капитан теплохода "Сергей Дягилев" Юрий Макарьев рассказал в эфире телеканала "Москва 24", что предварительно получение свидетельства было согласовано. Поэтому посадка туристов на борт началась с 15:00 24 апреля. Но за полтора часа до отхода лайнера выяснилось, что документ не будет выдан.

Он также сообщил, что во время стоянки судна в Северном речном порту туристов кормили и поили, на борту проводились все мероприятия, которые были запланированы по программе круиза.

Маршрут круиза рассчитан на 5 дней. Он включает заходы в Углич, Ярославль, Мышкин.

Роспотребнадзор Москва Северный речной вокзал
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