Трутнев выступил за ужесточение наказания для поджигателей леса

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Существующая степень ответственности за возникновение природных пожаров, в том числе из-за поджогов, недостаточна, считает вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Что касается пожаров, то вы знаете, эти разговоры идут давно. Но я, честно говоря, сторонник повышения степени ответственности, особенно за поджог леса. У нас как-то здесь пока в законодательстве довольно мягко", - заявил Трутнев журналистам после заседания совета Дальневосточного федерального округа в пятницу во Владивостоке.

Он отметил, что если кто-то вышел на улицу и в неположенном месте срубил три сосны, "его посадят". А если человек развел костер и сжег три тысячи сосен, "то ему штраф дадут".

"Это ненормально. Маленький такой почему-то штраф", - констатировал вице-премьер.