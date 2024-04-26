Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Трутнев выступил за ужесточение наказания для поджигателей леса

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Существующая степень ответственности за возникновение природных пожаров, в том числе из-за поджогов, недостаточна, считает вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Что касается пожаров, то вы знаете, эти разговоры идут давно. Но я, честно говоря, сторонник повышения степени ответственности, особенно за поджог леса. У нас как-то здесь пока в законодательстве довольно мягко", - заявил Трутнев журналистам после заседания совета Дальневосточного федерального округа в пятницу во Владивостоке.

Он отметил, что если кто-то вышел на улицу и в неположенном месте срубил три сосны, "его посадят". А если человек развел костер и сжег три тысячи сосен, "то ему штраф дадут".

"Это ненормально. Маленький такой почему-то штраф", - констатировал вице-премьер.

Юрий Трутнев Дальневосточный федеральный округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов
Паводок в России

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

Суд приговорил к 17 годам колонии "крабового короля" Кана по делу об организации убийства

Суд приговорил к 17 годам колонии "крабового короля" Кана по делу об организации убийства
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });