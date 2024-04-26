"ГАЗ" с 27 апреля по 12 мая уйдет в корпоративный отпуск

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Работники Горьковского автозавода ("ГАЗ") уйдут в плановый корпоративный отпуск с 27 апреля по 12 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в пресс-службе.

В период корпоративного отпуска ряд подразделений предприятия будет функционировать.

"В частности, в этот период будет проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства. Также пройдет монтаж магнитных лент на полу цехов для внедрения новых маршрутов технологического беспилотного транспорта во внутрицеховой логистике", - уточнили в пресс-службе.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.