КС постановил увольнять отказавшихся переехать работников по правилам ликвидации компании

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ постановил увольнять работников, отказавшихся от переезда в другую местность из-за реорганизации работодателя, по правилам ликвидации.

Постановление опубликовано в субботу на сайте суда.

Поводом к проверке статей 74 и 77 Трудового кодекса РФ стала жалоба жителя Красноярска Миенджона Абдуллоева.

В 2016 году Абдуллоев стал главным специалистом сметно-договорного отдела департамента капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края. По условиям трудового договора его рабочее место находилось в Красноярске. В 2021 году Абдуллоева уведомили, что после реорганизации департамента работать ему придется в поселке Тура за 1 тыс. км от Красноярска. Он не согласился, и его уволили по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора). В увольнении по сокращению штата Абдуллоеву отказали. Суды признали это законным.

Конституционный суд счел оспариваемые нормы соответствующими Основному закону, однако потребовал применять другие основания для увольнения в подобных случаях.

Суд признал, что, если рабочее место определено в трудовом договоре, то его изменение без согласия работника возможно лишь в связи с реформированием организационных или технологических условий труда по статье 74 ТК РФ.

Однако работодатель должен учитывать, что затрагивает важные условия труда: конкретная местность хоть и не отнесена по закону к числу самостоятельных условий договора, но обладает важным правовым значением. Переезд в другую местность связан с трудностями и расходами, влияет на семейную и социальную жизнь, поэтому, подчеркнул КС, подобное изменение может произойти лишь с письменного согласия гражданина, иначе его жизненный уклад подстраивался бы исключительно под интересы работодателя.

Если же сотрудник отказался, а дать ему работу на прежнем месте невозможно, его следует уволить, фактически приравняв к работнику обособленного подразделения организации, деятельность которого прекращается, полагает КС.

В этом случае, как и в деле заявителя, он не может продолжать трудиться не по личным причинам, а из-за организационных изменений у работодателя, в результате чего у последнего отпадает потребность в работе конкретного лица именно в данной местности.

Применение же пункта 7 части 1 статьи 77 ТК РФ позволяло бы работодателю необоснованно экономить на выплатах, связанных с расторжением договора, и ущемляло бы права работника, постановил КС.

Теперь увольнение работников в аналогичной ситуации должно проходить по правилам ликвидации организации.

Дело заявителя подлежит пересмотру.