Военные РФ сообщили об уничтожении МиГ-29, РСЗО HIMARS, Vampire и "Град" ВСУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому, уничтожив истребитель МиГ-29, заявили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен на аэродроме базирования самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказали в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что также ликвидировано восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Град", пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

По данным ведомства, также уничтожены две боевые машины зенитных ракетных комплексов: Hawk и "Оса-АКМ", две радиолокационные станции: "Пеликан" и П-18.

"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой народной республики (ДНР) и продвинулись в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов", - отметили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, в течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23541 беспилотный летательный аппарат, 509 зенитных ракетных комплексов, 15864 танка и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21336 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в военном ведомстве.

Российские военные заявили, что за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми "Кинжалами", по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины в ответ на попытки нанести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ.

"С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, в результате ударов поражены объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и железнодорожной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны РФ заявили, что также поражались пункты временной дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.