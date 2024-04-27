Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters Габова
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова, обвиняемого в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
"В отношении Габова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июня 2024 года", - сообщили в пресс-службе суда в субботу.
Габов, по данным суда, работает продюсером новостной службы информационного агентства Reuters. Ему предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).
Как уточнили в суде, по версии следствия, Габов "принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube канале "Навальный LIVE".
Канал "Навальный LIVE" создан соратниками Алексея Навального и сотрудниками основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).
Комментариями защиты Габова по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.