В Самарской области в ДТП погибли четыре человека

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Самарской области столкнулись грузовик HOWO и Renault Logan, водитель и три пассажира легковой машины погибли на месте, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в 17:00 на 29 км автодороги А-300 у села Дубовый Умет в Волжском районе. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи со случившимся, сообщило областное надзорное ведомство.