Российские военные сбили еще два украинских БПЛА над Брянской областью

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили еще два дрона ВСУ самолетного типа в небе над Брянской областью.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

По данным военных, атака пресечена около 23:15 мск.

Как сообщил позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз, украинские беспилотники были сбиты над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.