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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

Православные отмечают Вербное воскресенье

Православные отмечают Вербное воскресенье
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Православные верующие отмечают 28 апреля Вход Господень в Иерусалим, известный на Руси как Вербное воскресенье.

Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди устилали путь Спасителя пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Христос, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божьим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.

В последнее воскресенье перед Пасхой (в нынешнем году она приходится у православных на 5 мая) в России всегда было принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. Таким образом, ветви вербы на Руси как бы заменяют пальмовые ветви.

РПЦ Вербное воскресенье Великий пост
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