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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Корабль Балтфлота зайдет в порты нескольких стран Карибского бассейна и Африки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" в летне-осенний период текущего года выполнит дальний поход в Атлантический океан для обеспечения практики курсантов, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Поход продлится несколько месяцев с выходом из Кронштадта. За время длительного плавания спланировано несколько заходов в порты стран Карибского бассейна и Африки. Военные моряки дважды пересекут экватор и пройдут тысячи морских миль в тропической зоне", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности на борту корабля пройдут штурманскую практику порядка 300 человек из военно-морских институтов и училищ Санкт-Петербурга, Севастополя и Владивостока.

Минобороны РФ Балтийский флот Атлантический океан
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