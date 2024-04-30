Движение по крымскому мосту прерывалось на 40 минут

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен в ночь на вторник после приостановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об остановке движения на мосту. Региональные власти призвали относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Мост был перекрыт для автотранспорта около 40 минут.