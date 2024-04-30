Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Движение по крымскому мосту прерывалось на 40 минут

Движение по крымскому мосту прерывалось на 40 минут
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен в ночь на вторник после приостановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об остановке движения на мосту. Региональные власти призвали относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Мост был перекрыт для автотранспорта около 40 минут.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 29 апреля

Паводок в России

Половодье отрезало от "большой земли" 14 тюменских поселков в Абатском районе

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль села Семеновка в ДНР

Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг исторического максимума

Ликвидированные в КЧР боевики участвовали в обстреле наряда ДПС 22 апреля

Двое полицейских погибли и четверо ранены при нападении на наряд ДПС в КЧР

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

Что произошло за день: воскресенье, 28 апреля

Паводок в России

Река Ишим в тюменском селе Абатское поднялась до 1213 см

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });