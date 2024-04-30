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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Вода в реке Тобол в Кургане снизилась на 7 см ниже опасного уровня

Вода в реке Тобол в Кургане снизилась на 7 см ниже опасного уровня
Фото: Куликовских Анастасия/ФедералПресс/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана опустился на 7 см ниже отметки "опасное явление", составив 843 см, сообщает пресс-служба МЧС России во вторник.

За сутки освободились от воды 322 жилых дома и 433 приусадебных участка в девяти населенных пунктах (Каминское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Русаково Иковское Меньщиково, Передергино, Кетово) трех муниципальных образованиий (Белозерский МО, Кетовский МО, Куртамышский МО).

В настоящее время остаются подтопленными 825 жилых домов, 6773 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в 24 населенных пунктах семи муниципальных образований.

Специальная обработка проведена на 561 придомовых территория и 44 км автомобильных дорог, откуда ушла вода.

Для поддержания устойчивого снижения уровня воды в областном центре спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам расчистили водное пространство вокруг подвесного моста в районе Западный.

Всего за время проведения противопаводковых мероприятий было расчищено 52 затора общим объемом 865 куб. м.

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Затопленные дома в Кургане
Курган Тобол МЧС
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