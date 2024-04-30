Мантуров и Цаликов в зоне СВО проверили работу новых беспилотников

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Зампред правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проверили организацию апробации перспективных беспилотников, а также средств связи и портативных детекторов дронов на одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, "в ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе".

"Разрабатываемые БПЛА обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях", - сообщило Минобороны.