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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Российские военные перехватили шесть украинских ракет ATACMS

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили за сутки шесть украинских ракет ATACMS, уничтожили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении министерства.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны России, с начала специальной военной операции уничтожено 593 украинских самолета, 270 вертолетов, 23619 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов, 15888 танков и других боевых бронемашин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9216 орудий полевой артиллерии и минометов, 21396 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
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