Вагоны с углем сошли с рельсов в Улан-Удэ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Полувагоны, груженные углем, сошли с рельсов в Улан-Удэ в Бурятии в среду, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 1 мая 2024 года на подъездном пути необщего пользования Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода при производстве маневровых работ произошёл сход трех полувагонов, груженных углем", - говорится в сообщении.

Движение поездов не приостанавливалось, никто не пострадал. Проводятся восстановительные работы.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.