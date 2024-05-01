Белгородское село Старый Хутор обесточено после обстрела ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Валуйского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также повреждены два легковых автомобиля. В настоящий момент село обесточено", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Ранее об обстреле села Старый Хутор сообщало ГУ МЧС по Белгородской области.