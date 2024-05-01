Участник первомайской эстафеты скончался в Иванове

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту смерти одного из участников праздничного забега в Иванове, сообщило региональное надзорное ведомство.

Предварительно установлено, что в среду на площади Революции один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения", - говорится в сообщении.