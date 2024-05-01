Пассажирский теплоход "Сергей Кучкин" сел на мель вблизи Тольятти

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства посадки на мель вблизи Тольятти теплохода "Сергей Кучкин", выполнявшего рейс из Самары в Нижний Новгород, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры в среду.

По предварительным данным, 1 мая, около 16:25 (15:25 по Москве), пассажирский теплоход сел на мель на выходе из шлюза №22 на Волге.

Согласно сообщению, на борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа. Теплоход выполнял рейс из Самары в Нижний Новгород.

Как уточняется в сообщении, судно повреждений не получило, пострадавших нет.

Теплоход уже снят с мели и направлен к причалу речного вокзала Тольятти.