Товарный поезд снес легковушку на переезде в Крыму

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму в среду днем, один человек погиб, сообщает региональное управление СКР.

"Установлено, что в результате столкновения товарного поезда и ВАЗ-2106 погиб мужчина - пассажир автомобиля. Водитель и еще два пассажира - женщина и ее 6-летняя дочь в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Пострадавшие - семья местных жителей, отмечается в сообщении.

СК сообщает, что происшествие произошло на переезде Богемка (село Ясное Джанкойского района).

Руководитель Главного следственного управления по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч.3 ст 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).