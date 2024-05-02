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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 13 мая из-за корпоративного отпуска

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" приостановил до 12 мая включительно производство грузовиков в связи с уходом сотрудников в корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании.

Корпоративный отпуск в мае продлится семь дней, со 2 по 8 мая. С учетом выходных и праздничных дней конвейер не будет работать с 28 апреля по 12 мая.

"В штатном режиме в дни майского корпоративного отпуска продолжит работать часть персонала, занятая реализацией продукции, составлением различной отчетности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление заработной платы, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования", - говорится в пресс-релизе.

Вторая часть календарного отпуска "КАМАЗа", продолжительностью 14 дней, пройдет в этом году с 8 по 21 июля.

Оставшиеся семь дней основного отпуска и дни дополнительного отпуска компания предоставит сотрудникам "равномерно в течение года".

В 2022 году "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск из-за большой загрузки производства. К практике корпоративных отпусков компания вернулась в 2023 году.

КАМАЗ
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