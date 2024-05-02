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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Бердычи в ДНР

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Бердычи в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

Войска группировки "Центр" также нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс (ДНР). Отражено 10 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово (ДНР). ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм САУ PzH 2000 и 155-мм гаубицу М777, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая и Купянск Харьковской области. Отражены пять контратак украинских войск в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР) и Кисловка Харьковской области. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей, сообщает Минобороны России.

По его данным, на этом участке фронта в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм САУ Krab, 155-мм гаубицы М777 и М198, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников "Иностранного легиона", а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка (ДНР). Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, танк и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

В ходе контрабатрейной борьбы здесь поражены 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада боеприпасов, сказано в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное (ДНР). Отражена контратака украинских войск в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 и 155 мм гаубица М198, сообщает министерство обороны РФ.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля и 105 мм орудие М119, сказано в сообщении.

За сутки уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS, цех по производству ракет и боеприпасов, а также украинский склад вооружения. Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах, говорится в сообщении.

По словам военных, российские средства ПВО в течение суток сбили 25 украинских беспилотников, две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS и "Ураган".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 593 самолета, 270 вертолетов, 23 673 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 898 танков и других боевых бронированных машин, 1 277 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21441 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.

Минобороны РФ
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